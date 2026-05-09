В Хабаровске ясно, на севере — осадки в виде дождей

Пресс-служба ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщает, что 10 мая опасных метеоявлений в Хабаровском крае не прогнозируется.
В городе Хабаровске ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха ночью составит от +5 градусов до +7 градусов, днём поднимется до +22… +24 градусов. Ветер западный и юго западный, 5−12 м/с. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Южные районы края также останутся без существенных осадков. Ночью здесь ожидается от +2 градусов до +7 градусов, днём — от +21 градуса до +26 градусов. Ветер юго западный, 5−12 м/с.
В центральных районах осадков не предвидится, за исключением Советско Гаванского МО, где ночью возможен кратковременный дождь. Ночные температуры — от −1 градуса до +6 градусов, дневные — от +15 градусов до +24 градусов. Ветер разных направлений, 2−12 м/с.
Северные районы края могут столкнуться с небольшими дождями. Ночью температура опустится до −5… +3 градусов, днём составит от +1 градуса до +18 градусов. Ветер — 4−12 м/с, разных направлений.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru