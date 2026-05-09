Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликованы фото салюта на 9 Мая 2026 в Красноярске

Жители и гости города увидели 10-минутный фейерверк.

Красноярск с размахом встретил 81-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Большая праздничная программа завершилась салютом.

Он продлился 10 минут. За это время в небо выпустили 2484 пиротехнических снаряда. Жители и гости города увидели всполохи красного, зеленого, синего и золотого цветов в форме «хризантем», «пионов», «комет» и не только.

Корресондент krsk.aif.ru наблюдала фейерверк, находясь на Ярыгинской набережной. Там во время просмотра салюта люди поздравляли друг друга с Днем Победы.

Завершение фейерверка встретили аплодисментами.