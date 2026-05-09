Опубликованы фото салюта на 9 Мая 2026 в Красноярске

Красноярск с размахом встретил 81-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Большая праздничная программа завершилась салютом.
Он продлился 10 минут. За это время в небо выпустили 2484 пиротехнических снаряда. Жители и гости города увидели всполохи красного, зеленого, синего и золотого цветов в форме «хризантем», «пионов», «комет» и не только.
Корресондент krsk.aif.ru наблюдала фейерверк, находясь на Ярыгинской набережной. Там во время просмотра салюта люди поздравляли друг друга с Днем Победы.
Завершение фейерверка встретили аплодисментами.