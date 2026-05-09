Постановку на стихи поэта Евгения Евтушенко покажут в Саратовской области

Вокально-симфоническую поэму «Казнь Степана Разина» на стихи поэта, сценариста и режиссера Евгения Евтушенко представят на XXXIX Собиновском музыкальном фестивале в Саратовской области. Мероприятие отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Поэму представят на фестивале в виде театрализованной постановки с участием солистов Виктора Куценко, Сергея Майданова и Владимира Ушакова, коллектива Театра хоровой музыки Саратовской филармонии им. А. Шнитке. В центре сюжета — казнь предводителя народного восстания Степана Разина в XVII веке.
Кроме поэмы, на фестивале, который пройдет с 20 мая по 7 июня на новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета, зрители смогут послушать симфонические и ораториальные опусы композитора Дмитрия Шостаковича. В 2026 году мероприятие приурочили к его 120-летнему юбилею. Наряду с произведениями Шостаковича в программу вошли оперные и балетные спектакли его современников.
«Собиновский фестиваль ежегодно проводится в Саратовской области и является главным культурным событием региона. Произведения, впервые прозвучавшие на фестивале, остаются в репертуаре крупных оркестров и хоровых коллективов. Задача проекта этого года — демонстрировать мощь и выразительность позднего стиля Шостаковича. Также в день открытия фестиваля зрителям будет представлена уникальная выставка, посвященная наследию композиторов-современников Шостаковича», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
