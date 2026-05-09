В Биробиджане полицейские показали мастерство на центральной площади

Ко Дню Победы сотрудники патрульно постовой службы полиции организовали показательные выступления на площади.

Источник: Комсомольская правда

Ко Дню Победы сотрудники патрульно постовой службы городского отдела полиции организовали показательные выступления на центральной площади. Мероприятие собрало сотни горожан, которые смогли увидеть работу полицейских изнутри и оценить их профессиональные навыки, сообщает полиция ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Программа включала демонстрацию элементов рукопашного боя, приёмов самообороны и задержания правонарушителей. Сотрудники ППС и кинологи наглядно показали, как действовать в опасной ситуации и обеспечить безопасность себе и окружающим. Отдельное внимание было уделено роли физической подготовки в работе полицейского.

Зрители отметили слаженность действий нарядов полиции. В ходе выступления сотрудники продемонстрировали работу с табельным оружием и спецсредствами, подчеркнув, что их основная задача — предотвращение угроз законными методами. Отработка сценария задержания группы преступников показала, как наряды действуют согласованно, как единый механизм.

Представитель ОР ППСП МО МВД России «Биробиджанский» Алексей Пешков в обращении к молодёжи подчеркнул: служба в полиции требует смелости, честности и ответственности. Он пригласил всех заинтересованных присоединиться к коллективу и внести вклад в обеспечение безопасности города.

