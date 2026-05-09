В Биробиджане полицейские показали мастерство на центральной площади

Ко Дню Победы сотрудники патрульно постовой службы городского отдела полиции организовали показательные выступления на центральной площади. Мероприятие собрало сотни горожан, которые смогли увидеть работу полицейских изнутри и оценить их профессиональные навыки, сообщает полиция ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Программа включала демонстрацию элементов рукопашного боя, приёмов самообороны и задержания правонарушителей. Сотрудники ППС и кинологи наглядно показали, как действовать в опасной ситуации и обеспечить безопасность себе и окружающим. Отдельное внимание было уделено роли физической подготовки в работе полицейского.
Зрители отметили слаженность действий нарядов полиции. В ходе выступления сотрудники продемонстрировали работу с табельным оружием и спецсредствами, подчеркнув, что их основная задача — предотвращение угроз законными методами. Отработка сценария задержания группы преступников показала, как наряды действуют согласованно, как единый механизм.
Представитель ОР ППСП МО МВД России «Биробиджанский» Алексей Пешков в обращении к молодёжи подчеркнул: служба в полиции требует смелости, честности и ответственности. Он пригласил всех заинтересованных присоединиться к коллективу и внести вклад в обеспечение безопасности города.
