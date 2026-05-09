Возгорание на острове Кабельный Хабаровского края

На острове Кабельный зафиксировано возгорание. Дежурные службы городского спасательного отряда оперативно отреагировали и направили оперативную группу для тушения, сообщает официальный канал мэра Хабаровска. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
К ликвидации возгорания привлечены силы дежурной группы спасателей и сотрудников МЧС: 20 человек и 4 единицы техники развёрнуты на месте происшествия.
Ход работ находится под контролем мэра города Хабаровска Сергея Кравчука. С места событий информацию предоставляет начальник управления ГО и ЧС Андрей Колчин — он регулярно докладывает о текущей обстановке.
