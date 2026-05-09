Хабаровский завод выпускал лекарства для фронта в годы ВОВ

Хабаровский химико фармацевтический завод (ныне АО «Дальхимфарм») сыграл значимую роль в обеспечении страны лекарствами в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
К 1941 году предприятие уже поставляло продукцию в регионы Дальнего Востока, Забайкалья и Восточной Сибири, специализируясь на препаратах на основе местных растений.
Завод выпускал перевязочные материалы, аптечки и сложные многокомпонентные препараты, необходимые армии и гражданскому населению. Сырьё для лекарств собирали на Дальнем Востоке — использовали аралию маньчжурскую, лимонник, шиповник, боярышник и женьшень.
