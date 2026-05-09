Хабаровске дали полуденный выстрел в честь 81 летия Победы

В Хабаровске возле арены «Ерофей» состоялся полуденный выстрел в честь 81 й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На торжественной церемонии присутствовали вице губернатор края Артём Мельников, представители командования ВВО, музыканты военного оркестра, рота почётного караула, юнармейцы и горожане, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Выстрел выполнил Герой России, гвардии старший лейтенант Владимир Дарковский, командир группы специального назначения войсковой части 74854 Восточного военного округа. Владимир Станиславович отличился в боевой обстановке в начале 2023 года, неоднократно вызывая огонь на себя в ходе боевых действий. За проявленное мужество он удостоен звания Героя РФ, а также награждён медалями «За Отвагу», «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества», Орденом Мужества и Георгиевским крестом IV степени.
По завершении церемонии была сделана запись в книге полуденного выстрела, гильза передана Герою России. Традиция полуденного выстрела учреждена по решению и. о. командующего ВВО генерал лейтенанта Михаила Носулева и губернатора края Дмитрия Демешина.
Стали свидетелем интересного события? Поделитесь с нами:
Почта: red.habkp@phkp.ru