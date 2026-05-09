Хабаровске дали полуденный выстрел в честь 81 летия Победы

Выстрел выполнил Герой России, гвардии старший лейтенант Владимир Дарковский, командир группы специального назначения войсковой части 74854 Восточного военного округа. Владимир Станиславович отличился в боевой обстановке в начале 2023 года, неоднократно вызывая огонь на себя в ходе боевых действий. За проявленное мужество он удостоен звания Героя РФ, а также награждён медалями «За Отвагу», «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества», Орденом Мужества и Георгиевским крестом IV степени.