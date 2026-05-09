В Красноярском крае за год высадят более 15 млн молодых деревьев

Сеянцы с открытой и закрытой корневыми системами выращивают в 11 местных мини-теплицах и 32 питомниках. Уточняется, что лесокультурный сезон в регионе уже стартовал. Так, в Красноярском крае за неделю специалисты высадили около 100 тысяч молодых кедров и сосен.