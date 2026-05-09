В Красноярском крае за год высадят более 15 млн молодых деревьев

Более 15 млн молодых деревьев высадят в 2026 году в Красноярском крае в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Сеянцы с открытой и закрытой корневыми системами выращивают в 11 местных мини-теплицах и 32 питомниках. Уточняется, что лесокультурный сезон в регионе уже стартовал. Так, в Красноярском крае за неделю специалисты высадили около 100 тысяч молодых кедров и сосен.
«В этом году лесопользователи планируют высадить более 10 миллионов саженцев хвойных пород. Совместные усилия лесничеств и арендаторов позволяют ежегодно поддерживать баланс между выбытием лесов и их воспроизводством», — отметил первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса края Алексей Большаков.
Чтобы повысить эффективность работы, в регионе используют передовые технологии лесовосстановления. Например, в Красноярском крае высаживают сеянцы с закрытой корневой системой. Такие молодые деревья обладают более высокой приживаемостью.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.