Какой сегодня праздник: Всемирный день мигрирующих птиц

Всемирный день мигрирующих птиц — это глобальная экологическая кампания, направленная на повышение осведомленности о мигрирующих птицах, их местах обитания, путях передвижения, а также об угрозах, с которыми они сталкиваются. Цель праздника — привлечь внимание общества к проблемам сохранения перелетных птиц и их миграционных маршрутов, подчеркнуть их экологическое значение и необходимость международного сотрудничества для их защиты. По данным Программы ООН по окружающей среде, в глобальном масштабе каждый восьмой вид птиц находится под угрозой исчезновения.
Всемирный день движения для здоровья (также известен как Всемирный день движения «За здоровье» или в России — День ЗОЖника) отмечается ежегодно 10 мая. Праздник был учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно определению ВОЗ, физическая активность — это все активные процессы повседневной жизни: труд, отдых, упражнения, спорт и другие мероприятия. Регулярная физическая активность (даже умеренная, например, 30 минут прогулок в день) дает множество преимуществ: снижает риск развития инфаркта, диабета 2 типа, некоторых видов рака, гипертонии; помогает нормализовать вес; укрепляет костную и мышечную ткани и способствует увеличению продолжительности жизни. Ключевой посыл праздника — фраза «Движение — это жизнь!». Организаторы подчеркивают, что для пользы здоровью не обязательно изнурять себя интенсивными тренировками: даже простые ежедневные действия (ходьба по лестнице вместо лифта, прогулки в парке) уже вносят вклад в общее благополучие и долголетие.
День чистой комнаты отмечается ежегодно 10 мая. Его главная цель — популяризация чистоты и порядка в жилых помещениях. Праздник зародился в США в начале 1980‑х годов. Его появление было связано с несколькими факторами: ухудшением экологической обстановки, ростом числа аллергических заболеваний и астмы, стремлением привлечь внимание к важности чистоты в жилых помещениях — сфере, на которую может повлиять каждый человек лично. День чистой комнаты пропагандирует поддержание гигиены в доме для защиты от плесени, пыли и микробов, создание комфортных и здоровых условий проживания, регулярную уборку как часть здорового образа жизни и вовлечение всей семьи в процесс наведения порядка. Психологи также отмечают, что наведение порядка в пространстве способствует упорядочиванию мыслей и улучшению эмоционального состояния. Лучший способ отметить День чистой комнаты — навести порядок в своем жилище.