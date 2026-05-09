Какой сегодня праздник: Всемирный день мигрирующих птиц

Всемирный день движения для здоровья (также известен как Всемирный день движения «За здоровье» или в России — День ЗОЖника) отмечается ежегодно 10 мая. Праздник был учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно определению ВОЗ, физическая активность — это все активные процессы повседневной жизни: труд, отдых, упражнения, спорт и другие мероприятия. Регулярная физическая активность (даже умеренная, например, 30 минут прогулок в день) дает множество преимуществ: снижает риск развития инфаркта, диабета 2 типа, некоторых видов рака, гипертонии; помогает нормализовать вес; укрепляет костную и мышечную ткани и способствует увеличению продолжительности жизни. Ключевой посыл праздника — фраза «Движение — это жизнь!». Организаторы подчеркивают, что для пользы здоровью не обязательно изнурять себя интенсивными тренировками: даже простые ежедневные действия (ходьба по лестнице вместо лифта, прогулки в парке) уже вносят вклад в общее благополучие и долголетие.