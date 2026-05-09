Предпринимателя из Калининградской области оштрафовали на 3 млн рублей за загрязнение земель

Комплекс располагается в посёлке Кумачёво.

Предпринимателя из Калининградской области оштрафовали на три миллиона рублей за загрязнение земель. Комплекс располагается в посёлке Кумачёво. Об этом сообщили на сайте регионального управления Росприроднадзора.

Сотрудники ведомства провели внеплановую проверку и установили, что владелец фермы размещал отходы почве, что привело к их загрязнению.

«Лабораторные исследования подтвердили превышения по ряду показателей, включая металлы и нефтепродукты. Размер вреда составил три миллиона рублей», — рассказали в ведомстве.

Предпринимателю направили требование о добровольном возмещении вреда. Владелец оплатил штраф в полном объёме.

Отметим, что в 2022 году специалисты проверяли земли рядом со свинофермой в посёлке Кумачёво. Тогда инспекторы выявили превышения по 18 показателям, среди которых — селен, фосфор, азот, нефтепродукты и другие. Предпринимателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 55 тысяч рублей.

Свиноводческий комплекс располагается рядом с жилыми домами. Ведомству сообщили, что на территории систематически размещают отходы жизнедеятельности свиней. Местные жители жаловались на неприятный запах, а также на загрязнение земель и грунтовых вод.