В Хабаровске прошло торжественное собрание ко Дню Победы

9 мая в Городском дворце культуры Хабаровска прошло краевое торжественное собрание по случаю Дня Победы. На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, участники СВО и жители края, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Губернатор Дмитрий Демешин в своём выступлении отметил значение Победы в Великой Отечественной войне как решающего этапа Второй мировой. Он напомнил о массовом героизме советского народа, приведя в пример артиллеристов 422 й стрелковой дивизии из Хабаровского края, отличившихся под Сталинградом.
Глава региона вручил благодарности трём ветеранам: Марии Сергеевне Глазнёвой (102 года), пережившей войну в качестве нарядчика поездных бригад на 3 м Белорусском фронте, Нине Евелевне Медынской, прошедшей блокаду Ленинграда, и Марии Васильевне Платовой, выжившей в концлагере.
Почётные знаки «Заслуженный ветеран» были вручены подводникам Николаю Митрофановичу Кузнецову и Георгию Борисовичу Перову за общественную работу и патриотическое воспитание молодёжи. Память погибших почтили минутой молчания.
Дмитрий Демешин также подчеркнул важность поддержки участников специальной военной операции и их семей. По его словам, это приоритетная задача правительства края, предприятий и общественных объединений.
