102-летний фронтовик Анна Фролова дала напутствие губернатору Юрию Слюсарю

Анна Ивановна начала службу в 1943 году. Была в роте связи при 484-м батальоне аэродромного обслуживания ПВО. Участвовала в освобождении Малой земли и Новороссийска. Работала санитаркой в полевом госпитале. После войны почти 30 лет трудилась в ТАСС. Награждена медалями «За оборону Кавказа» и «За отвагу». В 2025 году ей присвоили звания Почетного гражданина Ростовской области и Ростова-на-Дону.