ОСН: шашлычные вечеринки могут быть опасны для здоровья почек и суставов

Однако проблемы с желудком — не единственная опасность. Диетолог объяснила, что шашлык в больших количествах наносит серьезный удар по суставам, почкам и мочевому пузырю. Дело в том, что мясо богато пуринами — веществами, которые при распаде превращаются в мочевую кислоту. Ее избыток вызывает подагру, характеризующуюся сильными болями и воспалением суставов. Кроме того, повышенное содержание мочевой кислоты способствует образованию камней в почках и мочевом пузыре, что не просто ухудшает работу мочевыделительной системы, но и приводит к мучительным болевым приступам. Как отметила врач, пациенты порой теряют сознание от болевого шока, и шашлычные застолья нередко заканчиваются экстренной госпитализацией в хирургическое отделение, особенно при сочетании мяса с алкоголем.