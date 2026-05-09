ОСН: шашлычные вечеринки могут быть опасны для здоровья почек и суставов

Традиционное майское блюдо — шашлык, приготовленный на мангале, — при неумеренном потреблении может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, вплоть до приступа подагры, образования камней в почках и повышения рисков онкологии. Об этом в беседе с Общественной службой новостей предупредила гастроэнтеролог первой категории. По словам специалиста, поедание большого количества жирного жареного мяса вызывает функциональную перегрузку всех органов желудочно-кишечного тракта. Особенно это опасно для людей с уже имеющимися хроническими заболеваниями: язвой, панкреатитом, желчекаменной болезнью или циррозом печени, поскольку переедание способно спровоцировать обострение, сильные боли, изжогу, тошноту и вздутие. Врач подчеркнула, что именно переедание жирной пищи в сочетании с алкоголем чаще всего приводит к госпитализациям с обострением панкреатита и холецистита.
Однако проблемы с желудком — не единственная опасность. Диетолог объяснила, что шашлык в больших количествах наносит серьезный удар по суставам, почкам и мочевому пузырю. Дело в том, что мясо богато пуринами — веществами, которые при распаде превращаются в мочевую кислоту. Ее избыток вызывает подагру, характеризующуюся сильными болями и воспалением суставов. Кроме того, повышенное содержание мочевой кислоты способствует образованию камней в почках и мочевом пузыре, что не просто ухудшает работу мочевыделительной системы, но и приводит к мучительным болевым приступам. Как отметила врач, пациенты порой теряют сознание от болевого шока, и шашлычные застолья нередко заканчиваются экстренной госпитализацией в хирургическое отделение, особенно при сочетании мяса с алкоголем.
Помимо подагры и камней, регулярное употребление шашлыка связано с повышенными онкологическими рисками. Врач пояснила, что при жарке мяса на сильном огне в нем образуются канцерогенные вещества, в частности гетероциклические амины (HCA) и полициклические ароматические углеводороды (PAH). Постоянное попадание таких соединений в организм увеличивает риск развития рака пищеварительной системы, прежде всего желудка и кишечника. Чтобы снизить угрозу, специалист рекомендует пересмотреть сам подход к приготовлению: выбирать постное мясо вроде куриного филе или индейки, а еще лучше — заменить его на рыбу или растительные альтернативы, например, люля-кебаб из растительного фарша.
Диетолог также поделилась конкретными правилами безопасного пикника. Чтобы минимизировать вред, она советует уменьшить порцию шашлыка, добавить больше свежих овощей и зелени и соблюдать «принцип тарелки»: четверть должна занимать белок (само мясо), четверть — сложные углеводы (ржаной лаваш или запеченный картофель), а половину — овощи. Важно ограничить алкоголь и полностью исключить сладкую газировку, отдавая предпочтение воде, травяным чаям и отварам, которые помогают выводить вредные вещества. Наконец, эксперт призывает не сидеть весь день за столом, а повысить физическую активность — подвижные игры на свежем воздухе помогут организму справиться с нагрузкой и отвлекут от желания съесть лишний кусок мяса.
