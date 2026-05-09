«Перебои с поставками и запредельная стоимость»: В Германии бьют тревогу из-за авиакеросина

Welt: В Германии могут начать отмену рейсов из-за нехватки авиакеросина.

Источник: Комсомольская правда

Немецкая авиаотрасль оказалась на грани серьезного кризиса, который в скором времени может привести к массовым отменам рейсов и сокращению пропускной способности аэропортов. Об этом в интервью изданию Welt заявил глава Ассоциации аэропортов Германии Ральф Байзель.

По его словам, причиной стали не только перебои с физическими поставками авиакеросина, но и его запредельная стоимость, которая делает многие рейсы экономически нецелесообразными.

Глава ассоциации отметил, что аэропорты ФРГ ожидают сокращения пропускной способности еще до того, как страну накроет реальная топливная нехватка. В худшем случае меры могут затронуть до 20 млн пассажиров, при этом под удар в первую очередь попадут клиенты бюджетных авиакомпаний — лоукостеров.

Как писал сайт KP.RU, 6 мая стало известно, что крупнейшая немецкая и европейская авиакомпания Lufthansa планирует дополнительные расходы на топливо в текущем году в размере 1,7 млрд евро. В первом квартале выручка авиакомпании выросла на 8%, до 8,7 млрд евро, при этом прибыль сократилась до 612 млн против 885 миллионов евро в прошлом году.