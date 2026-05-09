«Перебои с поставками и запредельная стоимость»: В Германии бьют тревогу из-за авиакеросина

Как писал сайт KP.RU, 6 мая стало известно, что крупнейшая немецкая и европейская авиакомпания Lufthansa планирует дополнительные расходы на топливо в текущем году в размере 1,7 млрд евро. В первом квартале выручка авиакомпании выросла на 8%, до 8,7 млрд евро, при этом прибыль сократилась до 612 млн против 885 миллионов евро в прошлом году.