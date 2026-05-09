Индия успешно испытала ракету, способную нести несколько ядерных зарядов

На данный момент Индия располагает различными модификациями баллистических ракет Agni. Среди них: Agni-I с дальностью полета 750 километров, Agni-II с дальностью 2 тыс. километров, Agni-III и Agni-IV, способные преодолевать 4−4,5 тыс. километров, а также Agni-V с дальностью полета 5 тыс. километров. Все эти ракеты созданы, в том числе, для применения ядерных зарядов.