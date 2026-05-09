Индия успешно испытала ракету, способную нести несколько ядерных зарядов

Министерство обороны Индии объявило об успешном проведении испытаний модернизированной версии ракеты Agni, оснащенной разделяющимися головными частями индивидуального наведения (MIRV). Запуск был осуществлен 8 мая с острова Абдул Калам в штате Орисса.
Министерство обороны подчеркнуло, что учебные боеголовки, после разделения головной части, были направлены на различные цели в регионе Индийского океана. По информации местных СМИ, баллистическая ракета преодолела около 3,5 тыс. километров в южном направлении над акваторией Индийского океана.
На данный момент Индия располагает различными модификациями баллистических ракет Agni. Среди них: Agni-I с дальностью полета 750 километров, Agni-II с дальностью 2 тыс. километров, Agni-III и Agni-IV, способные преодолевать 4−4,5 тыс. километров, а также Agni-V с дальностью полета 5 тыс. километров. Все эти ракеты созданы, в том числе, для применения ядерных зарядов.
