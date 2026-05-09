В Петербурге прошел семинар по патриотическому воспитанию дошкольников

Семинар «Колыбель творчества: изобразительное искусство для дошкольников как основа патриотических традиций» состоялся в детском саду № 15 Невского района Санкт-Петербурга при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в районной администрации.
В ходе семинара представители детского сада № 15 рассказали о проекте «Сотворчество семьи и педагога» и работе со старшими дошкольниками по связи изобразительного искусства с художественной литературой. Воспитатели детского сада № 127 поделились опытом развития патриотизма средствами изобразительного искусства. Например, рассказали о работе сменной галереи, оформляемой к памятным датам и праздникам картинами военно-патриотической тематики — как произведений известных художников, так и детских работ. Также в ходе семинара провели мастер-класс «Краски белых ночей» по основам петербургской росписи.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.