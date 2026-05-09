«Ее кости стали более здоровыми»: жених тяжелобольной Лерчек оправдался после ее походов в спортзал

Жених блогера Валерии Чекалиной, известной в Сети как Лерчек, Луис Сквиччиарини опубликовал сообщение, в котором попытался объяснить занятия спортом тяжелобольной матери своего ребенка.
Недавно в соцсети попала видеозапись, на которой Лерчек в тренажерном зале делает упражнения. Некоторые пользователи сочли видео странным, так как недавно блогеру делали операцию на позвоночнике и она не могла ходить. К тому же Чекалина проходит курс химиотерапии из-за тяжелой стадии рака.
Так, Сквиччиарини пояснил, что у Лерчек произошел не полный перелом позвоночника, а повреждение позвонка из-за метастазов.
— Операция была проведена на одном позвонке, который был поврежден сильнее остальных, чтобы снизить вероятность перелома в будущем. Благодаря лечению, особенно лучевой терапии, количество метастазов уменьшилось, и ее кости стали более здоровыми. Именно поэтому ей разрешено и даже рекомендовано заниматься спортом, — написал хореограф в личном блоге.
Кроме того, позднее в аккаунте самой Лерчек появился комментарий, оценивающий замечания пользователей Сети о ее походах в зал после тяжелого диагноза и химиотерапии. В частности, в сообщении говорилось, что один из комментаторов проявляет глубокое невежество и «говорит как дурак».
5 мая руководство фитнес-клуба аннулировало членство блогера Алины Расковской, которая сняла в спортзале Чекалину. В связи с этим Расковская назвала руководство фитнес-клуба и саму Лерчек «тварями», а также пожелала им «гореть в аду».
«Вечерняя Москва» выяснила у онколога Евгения Черемушкина, допустимы ли физические нагрузки при раке желудка четвертой стадии и прохождении курса химиотерапии.