Предприниматели Татарстана узнают об инструментах масштабирования бизнеса

Форум креативной экономики «АЛГАритм» пройдет 26 мая в Казани в соответствии с задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономики Республики Татарстан.
На форуме эксперты на реальных примерах и кейсах участников мероприятия расскажут, какие инструменты можно применить, чтобы кратно увеличить прибыль своего бизнеса. Гости узнают об инструментах выхода в топ продаж на маркетплейсах, эффективном использовании ИИ-инструментов, о создании запоминающегося бренда и работе с соцсетями. Участие в «АЛГАритме» бесплатное, необходимо оставить заявку на сайте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.