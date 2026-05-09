Жители Нижегородской области могут до 15 июля подать заявки на программу «Земский работник культуры»

Жители Нижегородской области могут до 15 июля подать заявки на участие в рамках программы «Земский работник культуры». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.
Получить единовременную компенсационную выплату по программе в этом году смогут 23 человека.
Участниками программы «Земский работник культуры» могут стать работники культуры, прибывшие в 2026 году на работу в населенные пункты Нижегородской области с численностью населения до 50 тысяч человек. Им предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей.
В заявку соискателя должно входить заявление о предоставлении единовременной выплаты, копия паспорта, копия документа о профессиональном образовании, копия трудовой книжки.
Заявка предоставляется претендентом при личном визите в министерство культуры Нижегородский области по адресу: Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. 201/2, в рабочие дни (кроме пятницы) с 09:00 до 17:00, в пятницу — с 09:00 до 16:00.
Регламентирующие документы размещены на официальном сайте министерства.
На сайте регионального министерства культуры также размещен список вакансий в муниципальных учреждениях культуры, при замещении которых участникам программы «Земский работник культуры» предоставляется единовременная выплата. В данный момент это более 150 вакансий, среди которых — художник-реставратор в Балахнинском музейном историко-художественном комплексе, светооператор в Доме культуры «Возрождение» в рабочем поселке Большое Козино, руководитель кружка в Центральном Доме культуры села Гагино, преподаватель по классу гитары в Детской музыкальной школе имени А. А. Касьянова в Лыскове, преподаватель ИЗО в Детской школе искусств города Первомайска, режиссер массовых представлений в Централизованной клубной системе в Тоншаеве и другие.
Напомним, что программа «Земский работник культуры» начала действовать на федеральном уровне в 2025 году. Нижегородская область была в числе инициаторов ее разработки. В 2024 году инициатива получила поддержку председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова, а также президента Владимира Путина.