В Ленобласти гатчинские медики учат школьников оказанию первой помощи

Проект по обучению оказания первой помощи школьников Гатчинского округа «За жизнь» стартовал в Ленинградской области, сообщили в комитете по печати региона. Работа ведется в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Так, в Высокоключевой школе прошло первое занятие. Его провела фельдшер Веревской врачебной амбулатории Валентина Рига. В теоретической части ребята узнали, что такое первая доврачебная помощь, как ее оказывать, и представители каких профессий обязательно должны уметь ее оказывать.
После лекции школьники приступили к практике на манекенах, пытаясь правильно повторить действия фельдшера, включая имитацию звонка в скорую помощь. Учителя тоже присоединились к занятию и попробовали себя в роли спасателей. Уточним, занятия по утвержденной программе планируется провести во всех школах округа.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.