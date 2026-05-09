На Пулковском шоссе в Петербурге стартовало строительство детского сада

Строительство нового детского сада на 250 мест стартовало в жилом комплексе «Парадный ансамбль» на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по строительству города.
По проекту в трехэтажном здании появятся помещения для 12 групп, в том числе 4 ясельных. Помимо спален и игровых комнат, для детей предусмотрены бассейн, кружковые помещения, кабинеты для логопедических и развивающих занятий, спортивный и музыкальный залы. Одной из особенностей проекта стала соляная пещера.
На прилегающей территории появятся 12 участков для прогулок с теневыми навесами, безопасным покрытием и игровым оборудованием. Вокруг детского сада будут высажены цветники, газоны, деревья и кустарники. На территории учреждения появится собственный огород с теплицей. Кроме того, предусмотрены две спортивные площадки: для гимнастических упражнений и для подвижных игр.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.