Reuters: Два новых случая заражения хантавирусом выявили в Европе

В европейских странах выявили два новых случая заболевания, которое может являться хантавирусом. Первый случай зафиксировали у испанки, а второй — на островах Тристан-да-Кунья в Южной Атлантике. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщило агентство Reuters.

По данным журналистов, жительница Испании обратилась в больницу с «легкими респираторными симптомами». Ей должны были сделать тест на наличие хантавируса.

— Однако этот случай наглядно демонстрирует, насколько широко могут распространяться инфекционные заболевания в эпоху современных путешествий, — передает агентство.

3 мая стало известно о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius в Атлантике. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога и аллерголога Владимира Болибока, как распространяется вирус и существуют ли методы его лечения.

8 мая у двух британцев, которые находились на борту круизного лайнера MV Hondius, выявили хантавирус. Одним из заболевших является 69-летний мужчина, которого 27 апреля доставили в ЮАР. В данный момент проходит лечение в частном медицинском центре, расположенном в пригороде Йоханнесбурга.