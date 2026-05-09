Хантавирус на круизном лайнере: СМИ сообщают о новых подозрениях на заражение

Ранее МИД Нидерландов объявил, что около 40 человек покинули судно после смерти туриста из Нидерландов. На борту подтверждено восемь случаев хантавируса. Три пассажира — включая супругов из Нидерландов — умерли, один заболевший находится в критическом состоянии в больнице Йоханнесбурга. Пассажирам предписано не покидать каюты, однако инкубационный период вируса может длиться несколько недель, что затрудняет выявление новых заболевших. MV Hondius три недели назад вышел из аргентинского Ушуайи и направляется к Канарским островам. На борту около 150 человек, большинство — граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Среди экипажа есть один россиянин.