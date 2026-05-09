Студенты побывали на металлургическом производстве в Оренбургской области

Студенты Горно-технологического техникума из Оренбургской области побывали с экскурсией на предприятии «Русникель». Подобные мероприятия, которые помогают молодежи определиться с будущей профессией и местом работы, отвечают главным целям и задачам нацпроекта «Кадры», сообщили в Министерстве труда и занятости населения региона.
Экскурсию на предприятие организовали специалисты кадрового центра Светлинского района Оренбургской области. Выезд стал частью профессионального тура «Фабрика открытий» — серии мероприятий, в ходе которых школьники и студенты знакомятся с компаниями региона.
Во время экскурсии по предприятию, которое занимается производством феррохромов — сплавов железа и хрома разной концентрации, — молодые люди увидели, как проходят производственные процессы. Также студентам рассказали о современных стандартах безопасности и требованиях, которые предъявляют к будущим сотрудникам «Русникель».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.