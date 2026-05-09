В женской консультации Новосибирска за 2 месяца провели 5 тыс. кольпоскопий

Сотрудники женской консультации городской клинической больницы № 11 в Новосибирске за 2 месяца провели 5 тысяч кольпоскопий, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Это стало возможным, поскольку медучреждение оснастили новым оборудованием при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Уточним, что ранее в распоряжение женской консультации поступили два современных кольпоскопа. Эти приборы помогают врачам выявлять патологии шейки матки на ранних этапах.
«Теперь нет необходимости записывать пациенток на отдельное время на этот метод исследования. Кольпоскопию стали проводить каждой женщине, включая функциональные пробы с раствором уксуса и люголя, наблюдая реакцию тканей в реальном времени», — отметила заведующая женской консультацией Елена Шарыпова.
За 2 месяца с помощью новых кольпоскопов врачи выявили у пациенток более 450 случаев дисплазии шейки матки. Современные приборы способны брать прицельную биопсию. При этом они не затрагивают здоровые участки тканей.
«Уже переоснащен Новосибирский городской перинатальный центр, приобретается оборудование в женские консультации. А в следующем году будем устанавливать модульные женские консультации в ряде районов области. Вся необходимая помощь беременным будет оказываться здесь», — поделился планами министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.