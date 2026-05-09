Безруков почтил память советских солдат, павших в боях за Родину

Сергей Безруков исполнил «Вечный огонь» на концерте в Москве.

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Народный артист России Сергей Безруков почтил память советских солдат, павших в боях за Родину в Великой Отечественной войне, исполнив композицию «Вечный огонь» на концерте в Москве.

Праздничный концерт, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит на ступенях МХАТ им. Горького в субботу.

«Давайте помянем всех наших защитников Отечества, павших в боях ради того, чтобы у нас было мирное небо над головой», — сказал Безруков.

МХАТ им. Горького и Московский Губернский театр объединились в праздновании Дня Победы. Во второй части праздничной программы «Путь к Победе» Безруков исполнил песни Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя», «Песня о погибшем летчике», а также «Трудный день» группы «Крестный папа», «Последний бой» Михаила Ножкина и другие песни, посвященные Великой Отечественной войне.