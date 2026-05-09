Массовая авария произошла на втором этапе «Джиро д’Италия» за 20 км до финиша

Ранее во время женской однодневной велогонки «Милан — Сан-Ремо» на трассе произошло массовое падение участниц, некоторые получили травмы, больше всех пострадала итальянка Дебора Сильвестри. Длина велотрассы была 156 километров. Массовый завал случился всего за 20 км до финиша. Крутой поворот сразу переходил в спуск, поэтому гонщицы не успевали затормозить перед упавшими соперницами и на большой скорости врезались в них.