Производитель молока из Омской области внедрил бережливые технологии

Один из крупнейших в Омской области производителей молока увеличил выработку сотрудников благодаря использованию бережливых технологий, сообщили в правительстве региона. Предприятие присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в августе 2025 года.
«Акционерное общество имени Кирова» занимает третье место в Омской области по объемам производства сырого молока и пятое — по продуктивности коров. Также оно поставляет молоко, мясо крупного рогатого скота, мясные полуфабрикаты и хлебобулочные изделия. Чтобы повысить производительность, на предприятии решили улучшить процесс дойки коров. Для этого подвели теплую воду к местам дойки и установили дополнительные точки раздачи воды. Кроме того, установили более современные системы привязи животных и механизировали раздачу кормовых добавок.
В итоге выработка одного сотрудника за смену увеличилась на 20%. Время, необходимое для протекания рабочего процесса, сократилось на 15%, а запасы в потоке уменьшились на 25%. Для дальнейшего тиражирования бережливых технологий на предприятии подготовили двух внутренних тренеров.
«Надеюсь, полученные знания и навыки обеспечат дальнейшее улучшение на других производственных площадках компании», — отметил заместитель министра экономического развития Омской области Кирилл Самодинский.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.