Производитель молока из Омской области внедрил бережливые технологии

«Акционерное общество имени Кирова» занимает третье место в Омской области по объемам производства сырого молока и пятое — по продуктивности коров. Также оно поставляет молоко, мясо крупного рогатого скота, мясные полуфабрикаты и хлебобулочные изделия. Чтобы повысить производительность, на предприятии решили улучшить процесс дойки коров. Для этого подвели теплую воду к местам дойки и установили дополнительные точки раздачи воды. Кроме того, установили более современные системы привязи животных и механизировали раздачу кормовых добавок.