Bloomberg объяснил, как круизные лайнеры стали «слепым пятном» эпидемий

Вспышка хантавируса на круизном лайнере MV Hondius выявила слабое место туристической отрасли, сообщает Bloomberg со ссылкой на участников рынка.
Путешествие в экзотические места увеличивает вероятность контактов с вирусами и патогенами, которые могут привести к эпидемии, отмечает агентство. Кроме того, пассажиры проводят дни или недели вместе в ограниченном пространстве, и к тому времени, когда появляются симптомы, судно может находиться за тысячи километров от места заражения.
Bloomberg называет лайнеры слепым пятном в отслеживании эпидемий: инфекции начинаются незаметно и проявляются слишком поздно, чтобы их можно было локализовать в одном месте.
Спрос на туры в экзотические места при этом растет. Согласно информации Международной ассоциации круизных линий, в 2025 году мировая круизная индустрия обслужила рекордные 37,2 млн пассажиров, что на 7,5% больше, чем в 2024 году. Ожидается, что к 2028 году пассажиропоток приблизится к 42 млн. Аналитики рынка экспедиций уверены, что на спрос услуги у потребителей произошедшая эпидемия не повлияет.
Эксперты по туристическим рискам и страховщики рассказали CNBC, что смертельная вспышка хантавирусной инфекции на борту экспедиционного судна вряд ли снизит привлекательность дальних экспедиций. По их мнению, даже если бы это как-то повлияло на психологию путешественников, то оценить это сейчас было бы сложно, поскольку многие дорогостоящие экспедиции бронируются заранее.
Круизиный лайнер MV Hondius под флагом Нидерландов, которое принадлежит компании Oceanwide Expeditions, 1 апреля 2026 года вышло из аргентинского порта Ушуая и взяло курс через Южную Атлантику. Спустя десять дней на борту скончался гражданин Нидерландов. Тело покойного в сопровождении супруги эвакуировали в ЮАР, позже женщина умерла в больнице Йоханнесбурга.
Число погибших из-за хантавируса на лайнере достигло трех человек. По данным издания, еще восемь случаев заражения были выявлены, а шесть подтверждены лабораторно. Как уточнили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), один пациент остается в критическом состоянии в больнице, трое инфицированных были эвакуированы с судна в Нидерланды.
Круизный лайнер, на борту которого произошла вспышка хантавируса, приближается к испанскому острову Тенерифе. Несколько европейских стран, в том числе Германия, Франция и Нидерланды, заявили о планах эвакуировать своих граждан. Пассажиры не смогут сойти на берег, пока их эвакуационный самолет не будет готов к вылету.
Нидерландское правительство объявило, что все прибывающие на родину пассажиры без симптомов будут обязаны пройти шестинедельный домашний карантин. США задействуют самолет для репатриации и карантина примерно 17 американцев, которые остаются на борту.
ВОЗ оценивает риск для общественного здравоохранения как низкий. Академик РАН Сергей Нетесов и вирусолог Алексей Аграновский в беседе с РБК назвали произошедшее парадоксальным из-за средней летальности хантавирусных инфекций. По оценкам ученых, обычно показатель не превышает 10%.
Инкубационный период вируса может достигать шести недель, поэтому ВОЗ не исключает выявления новых случаев. Организация проинформировала 12 стран, чьи граждане покинули борт на острове Святой Елены до объявления карантина. По данным Africa CDC, первые симптомы у заболевших проявлялись в виде лихорадки и желудочно-кишечных расстройств, после чего быстро развивались пневмония и острый респираторный дистресс-синдром.
По основной версии ВОЗ, нулевой пациент заразился во время путешествия по Южной Америке. Контакт с переносчиками вируса, которыми являются грызуны, произошел на свалке в Ушуае, где он посещал места наблюдения за птицами.
