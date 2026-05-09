Борцы борской СШОР выиграли пять наград на турнире в Санкт-Петербурге

Турнир проводится в честь знаменитого советского спортсмена Анатолия Рощина. Он дебютировал на Олимпийских играх в 32-летнем возрасте (1964 год, Токио), завоевав серебро, а через 8 лет в Мюнхене стал олимпийским чемпионом среди борцов греко-римского (классического) стиля.