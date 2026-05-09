Борцы борской СШОР выиграли пять наград на турнире в Санкт-Петербурге

Престижные состязания «Белые ночи» проводятся с 1986 года. Спустя 40 лет на них отличились пятеро представителей СШОР по греко-римской борьбе города Бор.
Первое место в своих весовых категориях заняли Руслан Бичурин и Евгений Байдусов. Право подняться на третью ступень пьедестала заслужили Владислав Колесник, Александр Данилов и Александр Бабумара.
Турнир проводится в честь знаменитого советского спортсмена Анатолия Рощина. Он дебютировал на Олимпийских играх в 32-летнем возрасте (1964 год, Токио), завоевав серебро, а через 8 лет в Мюнхене стал олимпийским чемпионом среди борцов греко-римского (классического) стиля.
Отметим, что отец мастера спорта международного класса Евгения Байдусова, Александр Байдусов, работает в борской спортивной школе олимпийского резерва по греко-римской борьбе тренером-преподавателем.