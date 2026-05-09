В экопарке в Самарской области появилась территория альпак

Также гости могут полюбоваться пятнистыми оленями и поиграть с ездовыми собаками.

Источник: Национальные проекты России

Парк альпак «Аль-Патио» создали на территории экопарка «Маламут Ленд» в Самарской области. Открытие новой локации — это очередной шаг в развитии проекта семейного отдыха, который поддерживает нацпроект «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве туризма региона.

Теперь жители и гости Самарской области могут не только насладиться природой, гуляя по экопарку, но и познакомиться с альпаками. Это домашние высокогорные животные из семейства верблюдовых. Всего в «Аль-Патио» обитают 80 альпак. Кроме того, в «Маламут Ленд» предлагают полюбоваться пятнистыми оленями, поиграть с ездовыми собаками. Для тех, кто любит активный отдых, есть веревочные и водные аттракционы.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Всё это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.