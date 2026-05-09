Актер Павел Деревянко приехал на девятое мая в родной Таганрог

Российский актер театра и кино Павел Деревянко на День Победы приехал в родной Таганрог. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
Уроженец приморского города принял участие в праздничных мероприятиях и проведал места, которые связаны с историей его семьи.
Павел Деревянко отметил, что для него очень важно находиться в этот день именно здесь. Артист возложил цветы в память о погибших в Великой Отечественной войне, а также посетил могилу своего деда.
Несмотря на загруженный график актер часто бывает на донской земле. В апреле он выступал в Ростове-на-Дону со спектаклем.
