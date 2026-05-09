Три человека пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области

Три мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников на Белгородскую область. Об этом вечером 9 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его информации, женщина пострадала при ударе дрона по остановке на трассе Белгород — Комсомольский. Ее доставили в больницу с осколочными ранениями и ушибами. Еще один мужчина получил ранения при атаке беспилотника на коммерческий объект в поселке Разумное. Также пострадал боец подразделения «Орлан», попавший под удар дрона в Шебекино.
Гладков сообщил, что беспилотники атаковали несколько населенных пунктов региона, включая Новую Таволжанку, Разумное, Малиновку и Уразово. Повреждения получили автомобили, жилые дома, квартиры и коммерческие объекты.
Днем Гладков сообщал о пяти пострадавших в результате удара ВСУ по коммерческому объекту в поселке Разумное. Среди них — три сотрудника скорой, 12-летняя девочка и женщина. Кроме того, сегодня от украинской атаки FPV-дронами в селе Борщово Брянской области пострадал мирный житель.
