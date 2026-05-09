Жителям Приангарья расскажут о передовых педагогических практиках

Медиапроект, посвященный достижениям системы дошкольного образования, запустили в Иркутской области. Мероприятие поспособствует развитию системы воспитания и обучения детей дошкольного возраста, которую совершенствуют в регионе при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в областном центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования.
По словам министра образования региона Максима Парфенова, медиапроект «Дошкольное образование Иркутской области в фокусе внимания» направлен на популяризацию профессии воспитателя и продвижение передовых практик в этой сфере.
«Около 13 тысяч педагогических работников в детских садах ежедневно занимаются с ребятами, знакомят их с самыми важными понятиями, развивают их способности. Мы постараемся познакомить жителей Приангарья с буднями педагогов и их воспитанников, расскажем, как они пришли в профессию и почему в ней остались», — рассказал Максим Парфенов.
Он добавил, что в течение 2026 года каждое муниципальное образование региона сможет представить в медиапроекте свои интересные практики, которые используются в работе детских садов. Педагоги смогут поделиться своими эффективными методиками и рассказать об уникальных образовательных пространствах. Особое внимание уделят педагогическим династиям, наставникам, воспитателям с большим опытом.
Медиапроект приурочили к Году дошкольного образования. Планируется, что публикации будут размещать в официальных группах Министерства образования Иркутской области в социальных сетях, мессенджере «Мfrc». Кроме того, материалы появятся на региональном портале, посвященном Году дошкольного образования, и в тематической группе во ВКонтакте.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.