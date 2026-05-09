В Калининграде прошёл парад в честь 81-й годовщины Победы: танки Т-34, «Катюша» и тысяча военнослужащих

9 мая на площади Победы в Калининграде состоялся торжественный парад, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Под звуки военного оркестра по главной площади самого западного региона России торжественным маршем прошли около тысячи военнослужащих Калининградского гарнизона, а также проехала легендарная боевая техника времён Великой Отечественной войны.
С праздником участников парада, жителей и гостей региона поздравили губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и командующий дважды Краснознамённым Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин.
В своём выступлении Алексей Беспрозванных подчеркнул особое значение Дня Победы для Калининградской области. «Крепость Кёнигсберг, в неприступности которой были уверены нацисты, сдалась перед доблестной Красной армией всего за четыре дня. Благодаря подвигу русского солдата эта земля была очищена от нацистов, и мы обрели свою малую родину. Мы гордимся тем, что Калининградская область рождена Победой», — заявил глава региона.
Губернатор напомнил о подвиге фронтовиков и первых переселенцев, которые прибыли в послевоенные годы из разных уголков Советского Союза, чтобы восстанавливать мирную жизнь на бывшей вражеской территории. «Их сплочённость и железная воля стали основой Калининградской области. Именно благодаря им в этом году частичка России на Балтике отмечает своё 80-летие», — добавил Беспрозванных.
Командующий Балтфлотом адмирал Сергей Липилин в своей речи акцентировал историческое значение подвига советского народа. «Победа советского народа определила будущее планеты на десятилетия вперёд и навсегда осталась в истории человечества как самая грандиозная по своему масштабу. На советско-германском фронте проходили крупнейшие по количеству войск и техники решающие битвы Второй Мировой. Наш долг — помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом», — подчеркнул адмирал.
В парадном строю по площади Победы прошли сводные расчеты офицеров штаба флота, мичманов и прапорщиков, военнослужащих-женщин соединений и частей Балтийского флота, офицеров морской авиации и противовоздушной обороны, военнослужащих надводных кораблей и морских пехотинцев, а также курсанты Балтийского высшего военно-морского училища.
Особым украшением парада стала колонна исторической боевой техники. Зрители увидели танки Т-34, которые принимали непосредственное участие в штурме города-крепости Кёнигсберг, легендарную боевую машину реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», а также грузовик повышенной проходимости ЗИЛ-157 с дивизионной пушкой ЗИС-3 — орудием, ставшим одним из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны.
По традиции перед началом парада губернатор Алексей Беспрозванных возложил цветы к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам — одному из первых подобных мемориалов в Советском Союзе, увековечивших подвиг советских солдат. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.
