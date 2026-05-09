В Калининграде прошёл парад в честь 81-й годовщины Победы: танки Т-34, «Катюша» и тысяча военнослужащих

В своём выступлении Алексей Беспрозванных подчеркнул особое значение Дня Победы для Калининградской области. «Крепость Кёнигсберг, в неприступности которой были уверены нацисты, сдалась перед доблестной Красной армией всего за четыре дня. Благодаря подвигу русского солдата эта земля была очищена от нацистов, и мы обрели свою малую родину. Мы гордимся тем, что Калининградская область рождена Победой», — заявил глава региона.