МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поздравил россиян с Днём Победы.
«Поздравляю всех жителей нашей страны с Днём Великой Победы! Право на мирную жизнь — самый ценный дар, завещанный нам отцами и дедами — победителями нацизма. Сегодня нам снова приходится это право защищать», — отметил Трутнев, слова которого приводит пресс-служба правительства РФ.
Он подчеркнул, что сегодня бойцы проявляют беспримерное мужество и героизм в зоне специальной военной операции. Задача же жителей — поддерживать их, делать всё для приближения Победы и сохранения сильной, независимой России.
«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и скорейшего наступления мира на российской земле!» — добавил Трутнев.