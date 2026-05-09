Опубликованы фотографии празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде

Праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли во всех районах Нижнего Новгорода. Фотографии с разных площадок — в нашем фоторепортаже.
Напомним, День Победы отмечали в парках, театрах, музеях, библиотеках, домах культуры, детских музыкальных школах и школах искусств. Главной площадкой празднования в этом году стал Парк Победы — культурная программа там началась в 13:00, а концерт «Военные песни у Кремля» (12+) — в 19:00.
Программа в парке «Швейцария» стартовала с военно-исторической реконструкции (0+) «Горьковчане против диверсантов: оборона города». У детского центра «Вега» работала выставка (0+) «Оружие России — оружие Победы», были организованы творческие мастер-классы для самых юных посетителей, действовала «Кухня Победы». Перед нижегородцами выступил оркестр Росгвардии, группа BARBERRY, вокалист Янченко, певица Иванова.
Ранее мы сообщали, что нижегородская телебашня включит сегодня праздничную подсветку — иллюминация будет (0+) работать с 20:30 до 22:00.