Варвара Петрович разрыдалась в эфире «Битвы экстрасенсов» из-за Семена Лескова

В эфире шоу «Битва экстрасенсов» одна из его участниц Варвара Петрович захотела уйти вместо Семена Лескова, который проиграл сражение Артему Бесову. Она объяснила свое решение тем, что ему победа в проекте нужнее. Мужчина попытался отговорить Петрович, чем довел ее до слез.
— Я хочу уйти вместо Семена. Для Семена эта победа более нужна, чем всем нам. И вы меня не переубедите, мне просто все равно на ваше мнение! Семен хочет победить в «Битве», и я ему помогу. Ты не примешь мою симпатию, перестань меня мучить, — обратилась девушка к Лескову.
Перед уходом из шоу Петрович призвала зрителей поддержать его и не осуждать за это решение. При этом почти все медиумы возмутились, что колдун принял предложение расчувствовавшейся Петрович.
В апреле в эфире шоу «Натальная карта» российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев довел до слез ведущую Олесю Иванченко из-за своих односложных и провокационных ответов в ходе передачи. Он не предоставлял ей развернутых комментариев, в какой-то момент девушка не смогла справиться с напряжением и заплакала.