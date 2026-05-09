Гимн СССР прозвучал на набережной Ивангорода, его слышали в эстонской Нарве

В Ивангороде проходит митинг-концерт «Одна страна — одна Победа», который хорошо виден и слышен с противоположного берега реки, где расположена эстонская Нарва. В самом начале мероприятия прозвучал гимн Советского Союза. Ведущий концерта Дмитрий Губерниев перед исполнением гимна СССР и последующим пением гимна России заявил, что в этот день музыка способна объединить Нарву и Ивангород.