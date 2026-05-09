Стала известна судьба танкера с россиянами на борту, задержанного Швецией в марте на Балтике

SVT: Швеция намерена отпустить танкер Sea Owl 1 с россиянами на борту.

Источник: Комсомольская правда

Шведские власти готовятся отпустить танкер Sea Owl 1 с российским экипажем на борту. Об этом сообщил местный общественный вещатель SVT.

Ранее Береговая охрана Швеции задержала танкер Sea Owl I под коморским флагом в Балтийском море. Судно находится под санкциями ряда стран, в том числе и ЕС.

«Теперь судно сменило флаг с Коморских островов на Камерунское. Шведское транспортное агентство получило подтверждение от Камерунского морского управления, что судно теперь зарегистрировано там», — заявил инспектор Шведского транспортного агентства Йоаким Мильтон.

По его словам, это означает, что судно теперь оценивается как соответствующее требованиям.

В свою очередь пресс-секретарь Береговой охраны Каролина Хегквист сообщила, что судно будет освобождено в ближайшем будущем, когда все административные работы будут завершены.

Как писал сайт KP.RU, посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев объяснил причины задержания судна Sea Owl 1. Инцидент не был связан с предыдущими похожими — у шведов возникли претензии к экологической составляющей корабля и его техническому состоянию.