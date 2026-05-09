«Задерживает токсины»: Названа популярная ошибка россиян при борьбе с отравлением

Основные причины летних отравлений — неправильное хранение продуктов, употребление мяса без достаточной термической обработки и плохая гигиена рук, предупредила врач скорой помощи Светлана Гузь. При появлении тошноты, диареи и болей в животе она рекомендовала первым делом промыть желудок.

После этого можно принять 8−10 таблеток активированного угля либо два пакетика смекты. Диарея и рвота при отравлении могут привести к дегидратации — состоянию, когда потери воды превышают её поступление, а вместе с водой уходят важные соли. Чтобы предотвратить потерю электролитов, нужно принять регидрон и обеспечить обильное питьё. А от имодиума лучше отказаться.

«При выраженных болях в животе будет полезен дротаверин (но-шпа), однако без осмотра врача необходимо отказаться от имодиума (лоперамида), поскольку он задерживает токсины в кишечнике», — отметила медик в беседе с «Газетой.ru».

