Резиденты ИТ-парка в Татарстане представили свои проекты

Как отметили в министерстве, ИТ-парк в Набережных Челнах остается одной из ключевых технологических площадок республики, где уже больше десяти лет растут компании, запускаются образовательные проекты и формируется профессиональное сообщество. 25 июня 2026 года парк во второй раз примет межрегиональную конференцию «Цифровизация промышленности». Она станет площадкой для прямого диалога между ИТ-компаниями и промышленными предприятиями: разработчики смогут представить свои решения потенциальным заказчикам, а предприятия — найти технологических партнеров для цифровой трансформации.