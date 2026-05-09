Резиденты ИТ-парка в Татарстане представили свои проекты

Компании со статусом резидента ИТ-парка в Набережных Челнах Республики Татарстан создали инновационные решения для промышленности, медицины, транспорта, безопасности и автоматизации бизнес-процессов. Разработка проектов стала возможной при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики.
Резиденты ИТ-парка поделились своими наработками на встрече с министром цифрового развития Татарстана Ильей Начвиным. Например, компания «Атом» рассказала о разработке первого серийного отечественного электромобиля, «Locus» — о создании защищенной ИИ-системы, «Нексмед» — об информационной системе для медицинских учреждений. «Ценникс» создает решение на основе искусственного интеллекта для автоматизации ручного сбора данных, «ИИ Стратегия» — систему для обнаружения и сопровождения дронов в воздухе с помощью роботизированной установки.
Как отметили в министерстве, ИТ-парк в Набережных Челнах остается одной из ключевых технологических площадок республики, где уже больше десяти лет растут компании, запускаются образовательные проекты и формируется профессиональное сообщество. 25 июня 2026 года парк во второй раз примет межрегиональную конференцию «Цифровизация промышленности». Она станет площадкой для прямого диалога между ИТ-компаниями и промышленными предприятиями: разработчики смогут представить свои решения потенциальным заказчикам, а предприятия — найти технологических партнеров для цифровой трансформации.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.