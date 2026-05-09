На Украине начали проверку после прослушивания песни «Матушка-земля»

Полиция начала проверку после публикации видео, где люди ночью слушают российскую песню «Матушка-земля» в городе Обухов. Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Полицейские обратили внимание на ролик, опубликованный в соцсетях. На кадрах слышна песня российской певицы Татьяны Куртуковой, которой подпевают местные жители.
«Проводится проверка и устанавливаются лица, причастные к данному правонарушению», — говорится в сообщении украинской полиции.
Ранее уполномоченная по защите государственного языка Украины Елена Ивановская рассказала, что в стране создадут координационный штаб по вопросам языковой политики. По ее словам, он нужен для урегулирования конфликтов и спорных ситуаций, связанных с языком.
