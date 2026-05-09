Президент Абхазии поблагодарил Путина за развитие авиасообщения

Гунба поблагодарил Путина за развитие авиасообщения в аэропорту Сухума.

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба поблагодарил главу РФ Владимира Путина за развитие авиасообщения в обновленном аэропорту Сухума.

Глава республики рассказал, что по итогам 2025 года авиагавань Сухума приняла более 120 тысяч человек.

«В рамках регулярного авиасообщения у Сухума есть возможность взаимодействовать с Москвой, Санкт-Петербургом, Ханты-Мансийском, Уфой, Нижним Новгородом. Буквально на днях ожидаем открытия нового авиасообщения со Ставропольским краем, Минеральными Водами», — сказал Гунба в ходе встречи с президентом РФ в Москве.

Он уточнил, что география полетов будет расширяться.

«Конечно же, это дополнительная динамика в рамках наших взаимоотношений развития экономики. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас», — сказал Гунба.

Аэропорт Сухума, закрытый в 1993-м из-за конфликта, открыли для гражданских авиарейсов в 2025 году. Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что новый аэровокзальный комплекс Сухума является ярким примером делового сотрудничества, в рамках которого между станами реализуются масштабные проекты.

Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше