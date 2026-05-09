Актер Павел Деревянко поздравил ветеранов в родном Таганроге 9 Мая

Артист возложил цветы и посетил могилу деда.

Источник: Комсомольская правда

Актер Павел Деревянко приехал на 9 Мая в родной Таганрог и поздравил с Днем Победы ветеранов. Об этом артист театра и кино рассказал сегодня на своей странице в соцсети, опубликовав несколько фото.

— С великим праздником Победы всех нас, дорогие друзья! Помним! Любим! Гордимся! Привет всем вам из славного Таганрога, — подписал актер опубликованные фотографии.

Уроженец приморского города участвовал в праздничных мероприятиях. Он побывал на могиле своего родственника, Павла Макаровича, встретился со старыми друзьями и поздравил фронтовиков.

Артист отметил, что для него важно находиться именно здесь в этот день. Он возложил цветы в память о погибших в Великой Отечественной войне. Деревянко старается регулярно приезжать из Москвы в Таганрог на 9 Мая.

