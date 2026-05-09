Нефтедобывающая компания из Оренбургской области запустила экопроект

Одна из крупнейших нефтедобывающих компаний Оренбургской области разработала для школьников экологически-образовательный проект «Эко Рост». Он соответствует главным целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие» и поможет воспитать в детях ответственное отношение к природе, сообщили в администрации Красногвардейского района региона.
Первыми подопечными проекта от «Ойлгазтэт» стали учащиеся Пролетарской школы. Эколог предприятия Анна Машкова рассказала ребятам о важности сохранения баланса между промышленным развитием и экологией. Ведь, по мнению компании, экологическая ответственность сегодня — это не только современные технологии на производстве и регулярный контроль за состоянием окружающей среды. Это, прежде всего, бережное отношение к природе.
Полученные знания школьники закрепили на экологической викторине. Самые активные участники получили памятные призы от предприятия. Затем ребята приступили к созданию собственного цветочного сада — они высадили несколько сортов саженцев. Планируется, что окрепшие растения высадят на территории нефтепромысла «Геопрогресс».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.