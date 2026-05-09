Вся страна стала полем боя: каким получился документальный фильм о войне «Сила единения»

При входе в кинотеатр ты сразу ощущаешь: в воздухе витает ожидание. Слышу тихое восклицание одной из работниц гардероба: «Столько народу у нас обычно только на 9 Мая собирается». Публики действительно много: кадеты, студенты военных училищ, ветераны — все они пришли, чтобы посмотреть документальный фильм «Сила единства». Он о тех, кто вносил свой вклад в общую победу, оставаясь при этом «на гражданке»: о детях войны, об их матерях, заменивших у заводских станков воюющих с врагом мужей, о пенсионерах, отдававших сбережения на помощь фронту…