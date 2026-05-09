Компания Трампа потеряла $405 млн на криптовалюте

В ноябре прошлого года Trump Media потеряла $400 млн на фоне резкого обвала биткоина. На конец сентября она владела более 11,5 тыс. биткоинов. Когда компания приобрела криптовалюту летом, стоимость составляла почти $1,37 млрд, а в ноябре она упала более чем на 30%, до чуть более $950 млн. В том месяце цена биткоина рухнула ниже $82 тыс. после исторических максимумов в октябре, когда стоимость достигала пика в более чем 125 тыс.