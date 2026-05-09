Компания Трампа потеряла $405 млн на криптовалюте

Инвестиции Trump Media, владеющей Truth Social, в криптовалюты летом 2025 года привели к многомиллионным убыткам в первом квартале. Трамп владеет 53% акций этой компании.

Источник: РБК

Компания Trump Media & Technology Group Corp., владеющая соцсетью Truth Social и контролируемая семьей президента США Дональда Трампа, в отчете за первый квартал 2026 года зафиксировала чистое падение доходов на $405,9 млн из-за нереализованных убытков по криптовалюте, сообщает Bloomberg.

Инвестиции компании в криптовалюты прошлым летом привели к многомиллионным убыткам в первом квартале. Около $370 млн из них пришлось на нереализованные обязательства по цифровым активам и акциям.

В настоящее время на счетах Trump Media, согласно данным CoinGecko, находится более 9500 биткоинов, которые та приобрела в июле прошлого года по средней цене $108,5 тыс. Компания продала 2000 биткоинов в конце февраля, когда цена криптовалюты составляла чуть менее $70 тыс. Сейчас стоимость биткоина превышает $80 тыс.

В конце апреля генеральный директор Trump Media Девин Нуньес ушел в отставку после того, как акции компании упали более чем на 90% с начала 2022 года, когда они превышали $97. Текущая цена акций составляет $8,93.

Trump Media, однако, отчиталась о положительном операционном денежном потоке в размере $17,9 млн и финансовых активах на сумму $2,1 млрд, что втрое превышает объем активов за аналогичный период прошлого года, сообщает Bloomberg.

В ноябре прошлого года Trump Media потеряла $400 млн на фоне резкого обвала биткоина. На конец сентября она владела более 11,5 тыс. биткоинов. Когда компания приобрела криптовалюту летом, стоимость составляла почти $1,37 млрд, а в ноябре она упала более чем на 30%, до чуть более $950 млн. В том месяце цена биткоина рухнула ниже $82 тыс. после исторических максимумов в октябре, когда стоимость достигала пика в более чем 125 тыс.

Трамп является крупнейшим акционером Trump Media, контролируя примерно 53% ее акций.

