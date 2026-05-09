Авиакомпании возобновили часть рейсов через юг России

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Часть международных рейсов российских перевозчиков вновь выполняется через юг России — Ростовскую зону управления воздушным движением, сообщил Минтранс РФ.
Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами Юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено.
«Часть международных рейсов российских перевозчиков вновь выполняется через Ростовскую зону управления воздушным движением, что позволяет сократить время на перелет и сэкономить топливо», — говорится в сообщении.