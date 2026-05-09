Неизвестные исполнили песню «Матушка-земля» под Киевом

Управление Национальной полиции Украины по Киевской области начало проверку в отношении молодых граждан, которые исполнили популярную русскую песню «Матушка-земля» в ночь с 8 на 9 мая. Об этом сообщили местные СМИ.
В украинских социальных сетях в ночь на День Победы распространилась видеозапись, на которой группа молодых людей поет композицию российской певицы Татьяны Куртуковой. В кадр не попали лица исполнителей, но слышны несколько голосов. В связи с этим украинцы возмутились, что популярные в России песни звучат на фоне военного конфликта между двумя странами.
— И это не где-то далеко. Это здесь, рядом. Обухов. 2026 год, — написал один из пользователей Сети.
Национальная полиция Украины заявила о проведении мер по выявлению исполнителей песни и охарактеризовала случившееся как уголовное правонарушение, передает Газета.Ru.
8 января украинская полиция задержала трех жительниц Киева, которые проехались на автомобиле по городу, исполняя известные русские песни «Moscow Never Sleeps» и «Матушка-земля». С учетом его резонанса инцидента и контекста песен, которые исполнили киевлянки, местная полиция направила материалы дела в СБУ.